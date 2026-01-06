MSB, komandoların yarışmasını paylaştı

KIRKLARELİ'de bulunan 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda '1'inci Ordu Komando Kolu Yarışması' gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 41'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda komando kolu yarışması icra edildiğini duyurdu. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "41'inci Komando Tugay Komutanlığımızda '1'inci Ordu Komando Kolu Yarışması' icra edildi. Komandolarımız yarışmada başarılı bir mücadele ortaya koydu" denildi. Paylaşımda, komandoların yarışma sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verildi.