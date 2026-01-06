MSB, komandoların yarışmasını paylaştı

Haberler

Kırklareli'deki 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda '1'inci Ordu Komando Kolu Yarışması' düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, komandoların başarılı mücadele verdiğini açıkladı.

KIRKLARELİ'de bulunan 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda '1'inci Ordu Komando Kolu Yarışması' gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 41'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda komando kolu yarışması icra edildiğini duyurdu. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "41'inci Komando Tugay Komutanlığımızda '1'inci Ordu Komando Kolu Yarışması' icra edildi. Komandolarımız yarışmada başarılı bir mücadele ortaya koydu" denildi. Paylaşımda, komandoların yarışma sırasında çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
