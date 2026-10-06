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403’üncü Test Filo Komutanlığı ilk uçuşunu F-16 ile Mürted’de başarıyla yaptı

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403’üncü Test Filo Komutanlığı ilk uçuşunu F-16 ile Mürted’de başarıyla yaptı
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MSB, 403’üncü Test Filo Komutanlığı’nın ilk uçuşunu F-16 ile Mürted’de başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. HUGEM bünyesindeki filo, uçuşu TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü ile birlikte yaptı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 403'üncü Test Filo Komutanlığı'nın ilk uçuşunu F-16 uçağıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, 403'üncü Test Filo Komutanlığı'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın platform geliştirme ve uçuş test yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla 2025 yılında kurulan Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığı (HUGEM) bünyesinde faaliyet gösteren 403'üncü Test Filo Komutanlığımız, ilk uçuşunu TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü ile birlikte Mürted Hava Meydan Komutanlığında F-16 uçağıyla başarıyla gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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