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40 gündür tek bir iz bile yok! Acılı anne feryat etti: Çaresizliğime göz yummayın

40 gündür tek bir iz bile yok! Acılı anne feryat etti: Çaresizliğime göz yummayın Haber Videosunu İzle
40 gündür tek bir iz bile yok! Acılı anne feryat etti: Çaresizliğime göz yummayın
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Sivas'ta trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolan Esma Nur Hacıosmanoğlu'ndan 40 gündür haber alınamazken, annesi arama çalışmalarının durdurulmaması için yetkililere çağrıda bulundu. "Bir anne olarak bu feryadımı yayın" diyen acılı anne, "Irmağın suyunun tahliye edilmesini veya azaltılmasını istiyorum. Bir annenin çaresizliğine göz yummayın" diyerek yardım istedi.

  • 16 Mayıs 2026'da Sivas Koyulhisar'da meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu Kelkit Irmağı'nda kayboldu.
  • Arama çalışmaları 40 gün sonra suyun çok olması nedeniyle sona erdi.
  • Anne, Kelkit Irmağı'nın suyunun tahliye edilmesi veya azaltılması için yetkililere çağrı yaptı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 16 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'ndan 40 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmalarının sona erdiğini belirten acılı anne, yetkililere seslenerek kızının bulunması için yeni bir adım atılmasını istedi.

Kayıp Esma Nur Hacıosmanoğlu

"BİR ANNE OLARAK BU FERYADIMI YAYIN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan anne, şu ifadeleri kullandı:

"Bir anne olarak bu feryadımı yayın! Tam 37 gün oldu... 16.05.2026 tarihinde Sivas - Koyulhisar Kelkit Irmağı'nda bulunamayan kızım Esmanur Hacıosmanoğlu (17) Su çok olduğu için arama çalışmaları bitmiş bulunmaktadır. Irmağın suyunun tahliye edilmesi veya azaltılması için devlet büyüklerimizin devreye girmesini istiyorum. Lütfen paylaşarak sesimiz olun, bir annenin çaresizliğine göz yummayın."

IRMAĞIN SUYUNUN AZALTILMASINI İSTEDİ

Kızının bulunabilmesi için Kelkit Irmağı'nın suyunun tahliye edilmesini ya da debisinin azaltılmasını talep eden anne, devlet yetkililerinden destek beklediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada otomobil devrilmiş, 17 yaşındaki Yağmur Hira Yazıcı yaşamını yitirirken sürücü Ufuk Yüce (20) yaralanmıştı. Kazanın şokuyla Kelkit Irmağı'na atladığı değerlendirilen 17 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu ise kazadan bu yana kayıp olarak aranıyor. 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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