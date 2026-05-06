Nefes borusuna şeker kaçan Mina'yı, hemşire Heimlich manevrasıyla kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesinde, hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki Mina Gül, hemşire Melek Bulut'un uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kozan Devlet Hastanesi'ne dün rapor almaya gelen Gülşah Ünüvar, poliklinikte sıra beklerken kızı Mina Gül ve annesi Fikran Durgel kantine geçti. Burada Mina'nın yediği şeker, nefes borusuna kaçtı. Anneannesi, nefes almakta zorlanan Mina'yı acil servise götürdü. 13 yıllık hemşire Melek Bulut, Heimlich manevrası uygulayarak şekeri çıkardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kızı ölümden dönen Gülşah Ünüvar, hemşireye teşekkür etti. Hastane yönetimi tarafından hemşire Melek Bulut'a, teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

