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Balıkesir'de 21 yıl önceki faili meçhul cinayet aydınlatıldı

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Balıkesir'de 21 yıl önce çıkarılan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Esra Aşık'ın dosyası, zamanaşımına 4 gün kala yeniden incelendi. Özel ekip tarafından yürütülen 'Anka Operasyonu'yla gözaltına alınan 4 şüpheliden Bayram Y., itiraflar sonucu tutuklandı. Diğer 3 zanlı serbest bırakıldı.

Balıkesir'de, 21 yıl önce yaşamını yitiren 4 yaşındaki Esra Aşık'ın kasıtlı olarak çıkartılan bir yangın sonucu yaşamını yitirdiğinin belirlendiği olaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

Altıeylül ilçesine bağlı Kasaplar Mahallesi Şeref Sokak'ta meydana gelen yangında ölen Esra Aşık'a ilişkin faili meçhul dosyanın zaman aşımına 4 gün kala incelenmesi için Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı ve Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu.

Ekip, olay öncesi ve günümüze kadar süreci titizlikle inceledi. Yapılan saha çalışmaları ve olaya ilişkin 4 şüpheli belirlendi.

Şüpheliler Bayram Y, F.Y, C.Y. ve G.Y'ye yönelik HTS verileri ile bilgi sahibi ifadeleri neticesinde teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Başlatılan "Anka Operasyonu"yla 4 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan F.Y, C.Y. ve GY, emniyette verdikleri ifadede yangını Bayram Y'nin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

F.Y, C.Y. ve G.Y, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve faili meçhul durumda olan 6 cinayet dosyasının tekrar incelenerek aydınlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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