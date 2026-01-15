Haberler

MSB: 'En İyi Komando Kolu Yarışması' düzenlendi

MSB: 'En İyi Komando Kolu Yarışması' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen 'En İyi Komando Kolu Yarışması'nda 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nın birinci olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca düzenlenen 'En İyi Komando Kolu Yarışması'nda 4'üncü Komando Tugay Komutanlığının birinci olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığımızca 'En İyi Komando Kolu Yarışması' icra edildi. Yarışmada 4'üncü Komando Tugay Komutanlığımız birinci oldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Kartal'da 7'nci kattan düşerek ölen Hatice öğretmenin erkek arkadaşı 17 ay sonra tutuklandı

Hatice öğretmenin sevgilisi, bu görüntülerden 17 ay sonra tutuklandı
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler