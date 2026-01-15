MSB: 'En İyi Komando Kolu Yarışması' düzenlendi
Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen 'En İyi Komando Kolu Yarışması'nda 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nın birinci olduğunu açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca düzenlenen 'En İyi Komando Kolu Yarışması'nda 4'üncü Komando Tugay Komutanlığının birinci olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığımızca 'En İyi Komando Kolu Yarışması' icra edildi. Yarışmada 4'üncü Komando Tugay Komutanlığımız birinci oldu" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel