4. Uluslararası STK Fuarı Atatürk Havalimanı'nda Devam Ediyor

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'ndaki fuara katılan yerli ve yabancı 150'den fazla sivil toplum kuruluşu, katılımcılara açtıkları stantlarda çalışmalarına ilişkin bilgi veriyor.

Çeşitli panel, etkinlik ve programlara süren fuarda bu yıl Gazze, afet yönetimi, aile, göç ve insani kriz konuları ele alınıyor.

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin kanayan yara olduğunu belirterek, "Fuarda Gazze ile ilgili toplantılar düzenliyoruz. İşbirliği nasıl yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl yardımlarımızı daha etkili şekilde ulaştırabiliriz gibi konuları konuşuyoruz. Aynı zamanda bir deklarasyon imzalayıp, kamuoyuna duyuracağız." dedi.

Tuğrul, fuar kapsamında düzenledikleri çeşitli etkinliklerden birinin de STK Fest olduğunu aktararak, "Gençlerin sivil topluma ilgisinin artmasını temin yönünde ortaöğretim ve üniversite öğrencilerini fuara davet ettik. Burada yaptığımız etkinliklerle sivil toplumla gençlerin kaynaşmasını, gençlerin sivil topluma kazanılmasını murat ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Fuara yoğun bir katılım olduğunu söyleyen İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal da "Katılan 150'nin üzerinde STK'den bahsederken ortalama 3'te biri yabancı STK. STK'lerin çoğu da aynı zamanda yerli STK'lerimizle işbirliği halinde. Bu işbirliklerini daha da pekiştirmek, arttırmak için güzel bir çalışma." değerlendirmesini yaptı.

Fuar, yarın akşam sona erecek.