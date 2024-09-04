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4. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi devam ediyor

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi Troia Kültür Merkezinde devam ediyor. Kongrede, Kastamonu Üniversitesi İhsan Gazi Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı ve Veteriner Hekim Abdullah Şimşek, 'Ahırlardaki Mikrofungal Kontaminasyonun: Veteriner Hekimler ve Hayvanlar İçin Sağlık Riskleri ve Ekonomik Etkileri' konulu sunum gerçekleştirdi.

4. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi Troia Kültür Merkezinde devam ediyor. Kongrede, Kastamonu Üniversitesi İhsan Gazi Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı ve Veteriner Hekim Abdullah Şimşek, 'Ahırlardaki Mikrofungal Kontaminasyonun: Veteriner Hekimler ve Hayvanlar İçin Sağlık Riskleri ve Ekonomik Etkileri' konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumda Öğretim Elemanı Abdullah Şimşek, Veteriner hekimlerin sağlık sektörünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu, sağlık çalışanı sayılmadıklarına dikkat çekti. Şimşek, İnsan, hayvan yada çevre sağlığı olmadığını, tek tip tek sağlık olduğunu vurguladı.

Dün açılışı gerçekleştirilen 4. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi, Troia Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Kongrede, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler, Mikoloji alanında yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yaptı.

Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu Amfisinde de devam eden kongrede, Kastamonu Üniversitesi İhsan Gazi Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı ve Veteriner Hekim Abdullah Şimşek, 'Ahırlardaki Mikrofungal Kontaminasyonun: Veteriner Hekimler ve Hayvanlar İçin Sağlık Riskleri ve Ekonomik Etkileri' konulu sunum gerçekleştirdi. Sunumda Öğretim Elemanı Abdullah Şimşek, Veteriner hekimlerin sağlık sektörünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu, sağlık çalışanı sayılmadıklarına dikkat çekti. Şimşek, İnsan, hayvan yada çevre sağlığı olmadığını, tek tip tek sağlık olduğunu vurguladı. Aynı zamanda veteriner hekimlerin çalışma şartları, ortamlarının sağlık için elverişsiz olduğunu da ifade etti.

Kongreyle, mikoloji alanında yeni araştırmaların paylaşılması ve genç bilim insanlarının bu alanda teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Avrasya Eğitim Güncel

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