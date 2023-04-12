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4 Milyon Origami Kalpten Oluşan Sergi, Guinnes Rekorlar Kitabı'na Girdi

4 Milyon Origami Kalpten Oluşan Sergi, Guinnes Rekorlar Kitabı'na Girdi

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SİEM REAP, 12 Nisan (Xinhua) -- Guinness Dünya Rekorları hakemi Tomomi Sekioka, Kamboçya'nın origami kalpleri sergisinin Salı günü dünyanın en büyük origami kalpleri sergisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edildiğini açıkladı.

4 Milyon Origami Kalpten Oluşan Sergi, Guinnes Rekorlar Kitabı'na GirdiKamboçya'nın Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı kompleksinde sergilenen origami kalpler, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sao Khuth/Xinhua)

SİEM REAP, 12 Nisan (Xinhua) -- Guinness Dünya Rekorları hakemi Tomomi Sekioka, Kamboçya'nın origami kalpleri sergisinin Salı günü dünyanın en büyük origami kalpleri sergisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edildiğini açıkladı. Rekor, daha önce İngiltere'ye aitti.

Yaklaşık 4 milyon origami kalp, Mayıs ayında yapılacak 32. Güneydoğu Asya (SEA) Oyunları ile Haziran'da düzenlenecek 12. ASEAN Paralimpik Oyunları'na destek vermek için Kamboçya'nın kuzeybatısındaki Siem Reap eyaletindeki ünlü Angkor Arkeoloji Parkı kompleksinde sergilendi.

4 Milyon Origami Kalpten Oluşan Sergi, Guinnes Rekorlar Kitabı'na GirdiKamboçya'nın Siem Reap eyaletinde Kamboçya Gençlik Federasyonları Birliği Başkanı Hun Many'e (önde sağdan ikinci) sertifika veren Guinness Dünya Rekoru resmi hakemi Tomomi Sekioka (önde, sağdan birinci), 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sao Khuth/Xinhua)

4 Milyon Origami Kalpten Oluşan Sergi, Guinnes Rekorlar Kitabı'na GirdiKamboçya'nın Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı kompleksinde sergilenen origami kalpler, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sao Khuth/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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