4. Manas Forumu Başladı: Türk Dünyası İşbirliği Konuşuluyor

Avrasya coğrafyasını ilgilendiren konu ve sorunları Türk dünyasının perspektifinden ele almayı hedefleyen 4. Manas Forumu, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi'nde başladı.

Forumun açılışında konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, dünyanın büyük bir dönüşüm içerisinden geçtiğini belirterek, uluslararası sistemin de çöktüğünü söyledi.

Arkan, bunun gerek Filistin'deki olaylardan gerek Lübnan'daki bombalamalardan net bir şekilde görüldüğünü dile getirdi. Böylesi kaotik bir dönemden geçerken, bölgesel işbirliklerinin son derece önemli bir hale geldiğini vurgulayan Arkan, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da belirttiği gibi, gelecek yüzyılın Türkiye Yüzyılı olabilmesi için üniversiteler ve toplumlar arasındaki işbirlikleri son derece önemli. Manas Forumu da bunlardan bir tanesi. Manas Forumu'na Türk devletlerinden çok sayıda akademisyen ve öğrenciler bir araya gelip bölgemizin ve dünyanın geleceğini konuşacaklar. Özellikle bu seneki konu, Avrasya ülkeleri arasındaki iş birliğinin nasıl daha güçlendirilebilir ve nasıl inşa edilebilir olacak. Yapay zekaya dayalı bir ekosisteme geçişi tartışacak olmak da çok önemli. Biz de üniversiteler olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz."

Arkan, Türk dünyası ülkelerinin bugün birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, güçlü bir birlikteliğin hem Türk dünyasına hem de dünya barışına katkı sunacağını kaydetti.

Forumda dünya politikasının geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak projeler ve temel sorunların derinlemesine analiz edileceğini kaydeden Arkan, bu projeler çerçevesinde yapılanlar, hedeflenenler, başarılar, sorunlar, üzerinde durulacağını belirtti.

Prof. Dr. Arkan, Türk dünyasının kendi içindeki işbirliği ve bütünleşme girişimlerinin ve ortak sorunları çözme çabalarının da forumda önemli bir yer tutacağına inandığını aktardı.

"Manas Forumu, Türk dünyası açısından çok önemlidir"

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Manas Forumu'nun, bölge genelinde daha derin bağların oluşturulmasına yönelik kalıcı bir platform olarak büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Manas Destanı'nın Türk mirasının abide bir eseri olduğunu aktaran Ömüraliyev, destanın, Pasifik Okyanusu'ndan İstanbul Boğazı'na kadar uzanan yüzlerce toprak ve su kütlesinin adından bahsettiğini vurgulayarak, "Destan ayrıca bu geniş coğrafyada yaşayan topluluklara ve halklara da atıfta bulunur. Tüm bunlar, atalarımızın çok eski zamanlardan beri birbirleriyle yakın etkileşim içinde olduklarını ve yalnızca ticari ve kültürel bağları değil, aynı zamanda bugün de ilişkilerimizi şekillendirmeye devam eden derin bir karşılıklı anlayış ve işbirliği duygusunu paylaştıklarını bize aktarmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ömüraliyev, Avrasya'nın bir bölge olarak medeniyetlerin, kültürlerin ve ekonomik güçlerin kesiştiği bir kavşak noktası olduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatı, bu dinamik bölgenin potansiyelinin kullanılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Yıllar içerisinde teşkilatımız, her zirvede daha da güçlenen ve bölgesinde itibarı artan etkin bir uluslararası aktör haline gelmiştir." dedi.

Kardeş Türk devletlerinin daha sıkı bir şekilde birleşmeleri, dayanışmalarını güçlendirmeleri ve tek bir güç olarak hareket etmelerinin önemine dikkati çeken Ömüraliyev, şöyle konuştu:

"Forum, Türk dünyası açısından çok önemlidir, forumun adı Manas, bizim atamızdır. Günümüzde birçok savaş ve çatışmalar var. Böyle bir zamanda Türk Devletleri Teşkilatı büyük önem kazanıyor. Biz yüzyıllardır varız ve bir aradayız. Bizim kültürümüz, dilimiz, tarihimiz, medeniyetimiz ve dinimiz bir. Biz, birlikte olduğumuzda çok güçlüyüz. Mottomuz da 'Birlikte Güçlüyüz' zaten. Bu forumla gençlerimizi de bir araya getiriyoruz."

Çeşitli panellerin düzenleneceği 4. Manas Forumu, 18 Ekim'e kadar sürecek.