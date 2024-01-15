4 İlde Düzenlenen Dolandırıcılık Operasyonunda 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Samsun merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıkla 4 milyon 672 bin 167 lira vurgun yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı ve araç kiralama gibi yöntemlerle birçok ildeki 18 kişiyi toplam 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Samsun, Mersin, Adana ve Malatya'da 12 Ocak'ta eş zamanlı baskınlar yapıldı. 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki ifadeleri sonrası şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, Adana'da yakalanan İ.G. (25) ve M.T. (23), Mersin'de yakalanan N.D. (28) ve T.D. (45) ile Samsun'da yakalanan S.K. (20) bugün adliyeye sevk edildi.