4 çocuğundan sonra annenin de cansız bedenine ulaşıldı, 9 yaşındaki Aysun aranıyor (2)
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BABA: ÖNÜME KÖPEK ÇIKTI Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilde eşi ile 4 çocuğunu kaybeden, 1 çocuğu da kaybolan ve kazada ayağı kırılan Hasan Çetin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
BABA: ÖNÜME KÖPEK ÇIKTI
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilde eşi ile 4 çocuğunu kaybeden, 1 çocuğu da kaybolan ve kazada ayağı kırılan Hasan Çetin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.?Poliste ifadesi alınan Çetin, akraba ziyaretinde döndüğünü ve yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığını belirterek, "Stabilize yolda ilerlerken aniden önüme köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yolun da etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybettim ve otomobil sulama kanalına düştü. Kendi imkanımla çıkarak yardım istedim" dedi. Eşi ve çocuklarımın acı haberini alınca büyük üzüntü yaşadığını anlatan Çetin, ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı. Öte yandan kaybolan Aysun Çetin'i (9) arama çalışmaları sürüyor. Daha önce suda kaybolduğu belirtilen 1 yaşındaki Müslüm Çetin'in ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel