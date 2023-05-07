4 çocuğundan sonra annenin de cansız bedenine ulaşıldı, 9 yaşındaki Aysun aranıyor (2)

BABA: ÖNÜME KÖPEK ÇIKTI Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilde eşi ile 4 çocuğunu kaybeden, 1 çocuğu da kaybolan ve kazada ayağı kırılan Hasan Çetin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

BABA: ÖNÜME KÖPEK ÇIKTI

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilde eşi ile 4 çocuğunu kaybeden, 1 çocuğu da kaybolan ve kazada ayağı kırılan Hasan Çetin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.