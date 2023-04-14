4. BM Dünya Veri Forumu 24-27 Nisan'da Çin'de Düzenlenecek

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Kang Yi, 4. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Veri Forumu'nun, 24-27 Nisan tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da yapılacağını duyurdu.

Kang Perşembe günü yaptığı açıklamada, forumun hem çevrimiçi hem de yerinde katılım şeklinde gerçekleştirileceğini kaydetti. Kang Yi, forumun veri yeniliği ve işbirliğine, verilerin değerini keşfetmeye, veri güvenilirliğini artırmaya ve sağlam bir veri ekolojisi oluşturmaya odaklanacağını söyledi.

Kang düzenlediği basın toplantısında, 130'dan fazla ülke ve bölgeden 1.600'den fazla temsilcinin foruma yerinde katılacağını, 7.000'den fazla katılımcının ise çevrimiçi etkinliklere dahil olacağını bildirdi.

Kang, forum sırasında, BM'nin sürdürülebilir kalkınma verilerinin daha iyi koordine edilmesi, üretilmesi ve kullanılması adına Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri için Cape Town Küresel Eylem Planı'nın gözden geçirilmiş bir versiyonunu yayımlamasının beklendiğini söyledi.

İlki 2017'de düzenlenen forum, küresel veri üreticileri ve kullanıcıları arasında sürdürülebilir kalkınmaya odaklanan bir alışveriş platformu sağlamayı amaçlıyor.