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4 asırlık ağaca, korkularından ellerini süremiyorlar

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan 400 yıllık meyve ağacı, geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle köylüler tarafından dokunulmamaktadır. Ağaç, zamanın etkilerine direnmekte ve kurumaya başlamaktadır.

4 asırlık ağaca, korkularından ellerini süremiyorlar

SİVAS - Sivas'ta 400 yıllık olduğu düşünülen meyve ağacı hakkında söylenenlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyünde bulunan 400 yıllık meyve ağacı zamana direniyor. Rivayete göre ağacın birkaç dalı geçmiş yıllarda yola gelmesi nedeniyle kesildi. Ancak, bu küçük budamaların ardından dal kesme işlemi gerçekleştiren kişiler, genç yaşta hayatlarını kaybetti. Bu olayların ardından köy halkı ağaca hiç dokunmama kararı aldı. Şimdilerde köylüler bu ağaca dokunmaktan adeta kaçınıyor; hatta ağacın budamasını bile yapamıyorlar. Yıllardır ağaca hiç dokunmadıklarını söyleyen köy muhtarı Mustafa Çipil, "Eskiler anlatır önceden birkaç dalını kesenler olmuş. Sonra da genç yaşta hayatlarını kaybetmişler. Bu nedenle kimse bu ağacın dalına bile dokunmaz" dedi.

"Kimse bu ağaca dokunmaz"

Ağacı hiç budamadıklarını belirten Muhtar Çipil, "Bu ağaç çok eski bir ağaç. Babamdan duyduğuma göre yaklaşık 400 yıllık bir ağaç. Bu ağaç köyün tarihinden bile eski. Bizim atalarımız buraya yerleştiğinde burası tamamen ormanlık bir alanmış. Ulaş o dönem Ermenilere aitmiş. Ermeniler buradan giderken bu ormanları yok etmiş. Arada böyle tek tük ağaçlar kalmış. Bu ağaçta dağ elması yetişir. Köy halkı arasında da 'acı elma' diye bilinir. Şimdi kurumaya yüz tuttu. Yabani arılar ağacın gövdesinde bal yapmış. O gövdeyi tamamen balla doldurmuş. Fırsatçı bazı arıcılar da gelip balı da arıları da almış gitmiş. Biz bu ağacı hiç budamadık bile. Eskiler anlatır önceden birkaç dalını kesenler olmuş. Sonra da genç yaşta hayatlarını kaybetmişler. Bu nedenle kimse bu ağaca dokunmaz. Biz dokunmasak da ağaç kendine kıymış artık kurumaya başlamış" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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