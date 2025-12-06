Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde 'Filistin Şiir Şöleni' etkinliği düzenlendi

Türkiye Yazarlar Birliği ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) işbirliğinde düzenlenen 4. Ankara Edebiyat Festivali kapanış etkinliği kapsamında "Filistin Şiir Şöleni" düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay yaptı.

Uluçay, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların sesini duyurmak için bir araya geleceklerini ifade etti.

Şiirin bir milletin vicdanı olduğunu ve vicdanın asla işgal edilmeyeceğini belirten Uluçay, " Filistin'in sesi kısıldığında dünyanın dört bir yanındaki şairler onun sesi ve dili olur." dedi.

Şiir şöleninin Filistin anısına değil, Filistin'in direnişine, umuduna ve insanlık adına verdiği mücadeleye bir selam niteliğinde olacağını söyleyen Uluçay, "Bugünkü şiir şöleni edebilikten öte aynı zamanda bir vefa, farkındalık ve vicdan çalışmasıdır. Filistin'in acılarını unutmamak, unutturmamak gelecek kuşaklara hakikati aktarmak bizim sorumluluğumuzdadır." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından şairler Filistin temalı şiirlerini seslendirdi.