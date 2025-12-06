Haberler

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde "Filistin Şiir Şöleni" etkinliği düzenlendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde 'Filistin Şiir Şöleni' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Ankara Edebiyat Festivali'nin kapanış etkinliğinde 'Filistin Şiir Şöleni' gerçekleştirildi. Şiirin toplumlar için önemi vurgulandı ve Filistin'in sesi olma amacı ifade edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) işbirliğinde düzenlenen 4. Ankara Edebiyat Festivali kapanış etkinliği kapsamında "Filistin Şiir Şöleni" düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay yaptı.

Uluçay, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların sesini duyurmak için bir araya geleceklerini ifade etti.

Şiirin bir milletin vicdanı olduğunu ve vicdanın asla işgal edilmeyeceğini belirten Uluçay, " Filistin'in sesi kısıldığında dünyanın dört bir yanındaki şairler onun sesi ve dili olur." dedi.

Şiir şöleninin Filistin anısına değil, Filistin'in direnişine, umuduna ve insanlık adına verdiği mücadeleye bir selam niteliğinde olacağını söyleyen Uluçay, "Bugünkü şiir şöleni edebilikten öte aynı zamanda bir vefa, farkındalık ve vicdan çalışmasıdır. Filistin'in acılarını unutmamak, unutturmamak gelecek kuşaklara hakikati aktarmak bizim sorumluluğumuzdadır." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından şairler Filistin temalı şiirlerini seslendirdi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.