Bingöl'de çocuklardan Ramazan'ın ilk gününde hurma ikramı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Ramazan ayının ilk gününde kurumları ve esnafı ziyaret ederek hurma ikramında bulundu, kuşlar için yemlik bırakıp sokak hayvanlarına mama verdi.

Genç ilçesinde Ramazan ayının ilk gününde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim gören 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, öğreticileri eşliğinde düzenlenen program kapsamında ilçe protokolünü ve esnafı ziyaret etti. Öğrenciler; Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı ile Hükümet Konağı'nda görev yapan personele hurma ikramında bulundu. Etkinlik kapsamında ilçe esnafını da ziyaret eden minikler, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Program çerçevesinde öğrenciler, belirlenen noktalara kuşlar için yemlik bırakırken, sokak hayvanlarına da mama dağıttı.

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazan'ın ilk günü bu güzel ziyaretle başladı. Paylaşmanın, kardeşliğin ve dostluğun ilçemize hakim olduğu huzurlu bir Ramazan geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.

Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar ise Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekerek, emeği geçen öğretmen ve velilere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Ferhat Mat da Ramazan sevincinin önemine vurgu yaparak, çocukların gerçekleştirdiği ziyaretlerin anlamlı olduğunu söyledi. Kur'an kursu öğreticisi Büşra Erdoğmuş ise etkinliğin temel amacının çocuklara yardımlaşma ve merhamet bilinci kazandırmak olduğunu belirtti.

