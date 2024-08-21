TCG Kınalıada Korveti, görev süresini tamamlayarak Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda karşılandı
İzmir.
4,5 aylık görev süresini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda törenle karşılandı
4,5 aylık görev süresini tamamlayan TCG Kınalıada Korveti, Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda törenle karşılandı
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