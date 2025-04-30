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39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Rusya Devlet Orkestrası ile Sona Erdi

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Rusya Devlet Orkestrası ile Sona Erdi
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Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası'nın konseriyle sona erdi. Konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da şef Marius Stravisky yönetiminde gerçekleştirildi ve piyanist Salih Can Gevrek sahne aldı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası "Evgeny Svetlanov"un konseriyle sona erdi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konseri şef Marius Stravisky yönetti.

Piyanoda Salih Can Gevrek'in sahne aldığı konser, başkentli müzikseverlerce ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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