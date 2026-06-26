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Sultanbeyli'de emekliye ayrılan 37 yıllık öğretmene öğrencilerinden sürpriz veda töreni

Sultanbeyli'de emekliye ayrılan 37 yıllık öğretmene öğrencilerinden sürpriz veda töreni
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Sultanbeyli Ahmet Haluk Dursun İlkokulu'nda 37 yıllık öğretmenlik görevini tamamlayan Cemal Gürbüz, öğrencileri ve meslektaşlarının sürpriz veda töreniyle uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı törende Gürbüz, genç öğretmenlere heyecanlarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sultanbeyli Ahmet Haluk Dursun İlkokulu'nda 37 yıllık öğretmenlik görevini tamamlayarak emekliye ayrılan Cemal Gürbüz, öğrencileri ve meslektaşlarının hazırladığı sürpriz veda töreniyle uğurlandı.

Okul koridorunda sıralanan öğrenciler, alkışlar eşliğinde yürüyen Gürbüz'e, "Cemal Hoca seni çok seviyoruz" sloganlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Öğrencilerin konfeti patlattığı törende duygusal anlar yaşandı. Öğrencilerin arasından geçerek okulun çıkışına ilerleyen Gürbüz, kendisini uğurlamaya gelenlere teşekkür etti.

Törenin sonunda öğrenciler, öğretmenlerine el sallayarak veda etti.

Gürbüz, yaptığı konuşmada, veda programından haberi olmadığını belirterek, okul müdürü başta olmak üzere öğretmenlere, personele, öğrencilerine ve velilere teşekkür etti.

Bu uğurlamayı hayatı boyunca unutmayacağını ifade eden Gürbüz, "Allah ömür verdikçe bu günü hatırlayacağım. Beni çok duygulandırdılar. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Genç öğretmenlere de tavsiyelerde bulunan Gürbüz, meslek heyecanının hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "İlk günkü heyecanlarını yitirmesinler. Heyecan bittiği zaman artık yapacak bir şey kalmıyor. Heyecanı olmayan insan karşısındakine hiçbir şey veremez. Heyecan, heyecan, heyecan." ifadelerini kullandı.

Veda töreni, öğrencilerin alkışlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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