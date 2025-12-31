Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hırsızlık suçundan 37 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 37 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel