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37. Ankara Film Festivali'nde 203 kısa filmden 15'i finale kaldı

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37. Ankara Film Festivali'nin 12-20 Kasım'da düzenlenecek Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 203 başvurudan 15 film finale kaldı. Finale kalan yapımlar Burcu Aykar, Hakan Bıçakcı ve Nazlı Bulum'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek; kazananlar 20 Kasım'da açıklanacak.

Bu yıl 12-20 Kasım'da düzenlenecek 37. Ankara Film Festivali'nin Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yarışacak 15 film belirlendi.

Festival koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaya 203 kısa film başvurdu.

Sinema yazarı Murat Erşahin, yönetmen Umut Şilan Oğurlu ve sinema yazarı Emre Eminoğlu'ndan oluşan ön jürinin değerlendirmesi sonucunda 15 film finale kaldı.

Yarışmada Halil Yılmaz'ın "10 Üzerinden 10'luk Şehre (?) Bir Mektup", Melis Balcı'nın "Anaokulu", Çağatay Turan'ın "Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz", Yaşar Güney Yurdakul'un "Bir Gece Kadar Uzak", Metin Ewr'in "Hazine", Erol Küçük'ün "Hazirun", Elif Büşra Keleş'in "Her Şey Dahil", Zeynep Tarhan'ın "Kare Kare İçinde", Soner Alan'ın "Kısa Akıl", Reşat Fuat Çam'ın "Lawrence Cad. 650", Sis Gürdal'ın "Porkatal", Abdullah Harun İlhan'ın "Sanat Okulu", Buse Halaçoğlu'nun "Yakın", Dalya Keleş'in "Yerçekimi" ve Simay Başık'ın "Yerden Yüksek" adlı filmleri yarışacak.

Finale kalan yapımlar, yönetmen ve senarist Burcu Aykar, yazar Hakan Bıçakcı ile oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

En İyi Kısa Film Ödülü'nün 50 bin lirayla desteklendiği yarışmanın kazananları, 20 Kasım'da düzenlenecek kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.

Kaynak: AA
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