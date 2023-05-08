36. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Hayata Değer Katanlar Ödül Tören'inde Haberler.com'a kalite ödülü verildi

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla Lob'ın Internatıonal tarafından düzenlenen european busıness clup assocıatıon ve dmw diplomatlar birliği tarafından desteklenerek Avrupa birliğine akredite gerçekleşen uluslararası tüketici Zirvesi'nin 36'ıncisi ,7 Mayıs Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleşti.

MEDYA VE SANAT DÜNYASININ ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ KATILDI

1988 yılında lob'ın ekibi Fahri Ustaoğlu başkanlığında, Fehim Ustaoğlu koordinasyonunda 36 yıldır faaliyetlerini sürdüren uluslararası tüketici kalite zirvesi ,bu yıl da tüketici sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere toplandı. Zirveye, tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi, siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katıldı.

BAŞKAN FAHRİ USTAOĞLU KONUŞMA YAPTI

Lob'ın Internatıonal Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun açılış konuşmasında, "36 yıldır tüketicinin bilinçlenmesi üreticinin bilinçle ortak olması için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye imalat ve hizmet sektöründe dünya standartlarını yakalamıştır. Bu noktaya gelmemizde küçük de olsa bir katkımızın olması heyecanımızı ilk günkü gibi zirvede tutmaktadır. Bu yılda 36.Tüketici Zirvesini Hayata Değer Kat mottosuyla gerçekleştirdik. Sanat, siyaset ve iş dünyamızın hayatımıza değer katan isimlerini Hayata Değer Katanlar Ödülleriyle çalışmalarını teşvik ettik." dedi.

Hayata Değer Katanlar ve Meslek Başarı Ödülü alan isimlerden bazıları;