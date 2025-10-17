36. Ankara Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Yarışması Filmleri Açıklandı

Bu yıl 13-21 Kasım'da gerçekleştirilecek 36. Ankara Film Festivali'nde "Ulusal Belgesel" dalında yarışacak 7 film açıklandı.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfından yapılan açıklamaya göre, festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisi, belgesel sinemacı Ece Soydam, podcaster ve editör Esra Ece Kuleci ile yapımcı ve yönetmen Özgür Yılmazkol'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Kurulun 107 film arasından yaptığı değerlendirmeye göre, Abdullah Harun İlhan'ın "Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair", Ayşe Çetinbaş ve Çayan Demirel'in "Kardeş Türküler ile 30 Yıl", Gülten Taranç ve Ragıp Taranç'ın "Dedemin Evi", Letisya Tapan'ın "İki Boşluk Arasında", Mert Güncüer'in "Bir Sürgünün Not Defteri: Misina", Tayfun Belet'in "Roman Gibi" ve Tolga Oskar'ın "Nilgün" adlı belgeselleri jüri karşısına çıkacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın kazananları, 21 Kasım'da düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni'nde açıklanacak.