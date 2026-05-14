35. Doha Uluslararası Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 35. Doha Uluslararası Kitap Fuarı kitapseverlerle buluştu.

Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışını Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptı.

Bu yıl 1,8 milyondan fazla kitabın yer aldığı fuara aralarında Türkiye'den yayınevlerinin de bulunduğu 37 ülkeden 520'in üzerinde yayınevi katılım sağlıyor.

Katar Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında imza günleri, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikleri ve konferanslar yapılacak, okurlar birçok yazarla buluşma fırsatı yakalayacak.

Katar Kültür Bakanı Abdurrahman Bin Hamed Al Sani, açılışta yaptığı konuşmada bu yıl fuarda yeni tasarımların yer aldığını, bilime, kültüre ve bilgiye önemli katkılarda bulunan tarihi şahsiyetlerin ve akademisyenlerin ziyaretçilere tanıtıldığını ve okurlara Arapça dışında diğer dillerdeki kitaplarla da buluşma imkanı sunduklarını belirtti.

Körfez bölgesinin en eski ve en büyük kitap fuarlarından biri olan Doha Uluslararası Kitap Fuarı ilk olarak 1972'de düzenlendi. Uzun süre iki yılda bir yapılan fuar 2002'den sonra her yıl düzenlenmeye başladı. 2015 yılında Türkiye'nin onur konuğu olduğu fuar, Kovid-19 nedeniyle 2020 yılında yapılamamıştı.

Bu yıl Katar'ın tanıtıldığı fuarda, Katar kültürel mirasını, entelektüel ve edebi kitaplarını öne çıkaran ve çeşitli geleneksel ve sanatsal ürünlerin yer aldığı Katar Devleti pavilyonu ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor.

Çeşitli bir kültürel ve sanatsal atölyeler, sahne etkinlikleri, söyleşiler ve imza günleri gibi bir çok etkinliğin yapılacağı 35. Uluslararası Doha Kitap Fuarı, 23 Mayıs'a kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.