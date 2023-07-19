35 derece sıcakta tonlarca ağırlıktaki taşa şekil veriyor

KAYSERİ'de, 25 yıldır taş ustalığı yapan Hüseyin Sarıkaya (48), 35 derece sıcaklıkta tonlarca ağırlıktaki kaya kütlelerini çivi ve balyozla kırarak dekorasyon ve taş duvarlarda kullanılır hale getiriyor. Taş ustası Sarıkaya, "Yaptığımız iş basit bir iş değil, gerçekten çok ağır. Tedbir almazsan facia ile sonuçlanabilir. Sıcağın altında çalışıyoruz. Ben ve buradaki çalışanlar, ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz " dedi.

Adana'da besicilik yapan Hüseyin Sarıkaya, askerliğini yaptıktan sonra Kayseri'ye geldi. Bir süre iş aradıktan sonra taş kırma işine başladı. 25 yıldır taş kıran Sarıkaya, 35 derece sıcaklıkta tonlarca ağırlıktaki kayaların üzerine balyoz ile çivi çakarak ikiye bölünmesini sağlıyor. 2 parçaya ayrılan kayalar, kepçeyle belirli noktalara taşınıyor. 42 işçinin çalıştığı taş ocağında, tonlarca ağırlıktaki kaya kütleleri dekorasyon ve taş duvarlarda kullanılmak üzere hazır hale getiriliyor. Yaptığı işin zorluklarına değinen taş ustası Sarıkaya, "Adana Saimbeyli ilçesinden Kayseri'ye geldim. Adana'da besicilik yapıyordum. Askerden geldikten sonra Kayseri'de bu işe başladım ve 25 yıldır yapıyorum. Bu işi yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Taşı nasıl keseceğini bilmezsen bu işi yapamazsın. Ayrıca ağır bir iş. Büyük kayaları insan gücüyle, çivi ve balyoz kullanarak kare haline getiriyoruz. Bu kayalar duvar, minare, bina süsleri ve yer döşemelerinde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.