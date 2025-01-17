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34 Yılın Emektar Öğretmenine Duygusal Veda

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 34 yıl aynı okulda görev yapan 65 yaşındaki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Bölükbaşı, meslektaşları ve öğrencileri tarafından düzenlenen duygu dolu bir veda programıyla emekli oldu.

34 yıldır görev yaptığı okuldan emekli olan 43 yıllık öğretmene duygusal veda

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 34 yıl aynı okulda görev yapan 43 yıllık öğretmen Mustafa Bölükbaşı, meslektaşları ve öğrencileri tarafından düzenlenen programla yıllarını verdiği mesleğine veda etti.

Dörtyol ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi'nde görev yapan 65 yaşındaki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Bölükbaşı, görev süresinin dolmasıyla emeklilik kararı aldı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve yaklaşık 34 yıldır aynı okulda görev yapan emektar öğretmene; meslektaşları ve öğrencileri tarafından veda programı düzenlendi. Ders verdiği sınıftan çıktıktan sonra okul koridorunda ve merdivenlerde bekleyen öğrencileri tarafından alkışlarla ve karanfillerle uğurlanan Bölükbaşı, duygusal anlar yaşadı. Bölükbaşı, öğretmenler odasında devam eden programda çalışma arkadaşları ve öğrencileri tarafından kendisine çiçek taktim edilmesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yapılan sürpriz programla duygusal anlar yaşadığını dile getiren 65 yaşındaki öğretmen Mustafa Bölükbaşı, "Çok güzel, çok değişik, çok karmakarışık duygular içerisindeyim. Başta müdür beyimiz olmak üzere idareci arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma, memurlara, personelimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şey ortaya koydular. Arkadaşlarım, okulum ve benim için güzel bir anı oldu. Ben 34 yıldır bu okuldayım" ifadelerini kullandı.

34 Yılın Emektar Öğretmenine Duygusal Veda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESMA KURAL - Güncel
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