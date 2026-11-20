33 ilde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 254 şüpheliden 159'u tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, 33 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 254 şüpheli yakalanırken bunlardan 159'u tutuklandı, 95'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
İçişleri Bakanlığı: 33 ilde 'Uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine' yönelik düzenlenen operasyonlarda 254 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 159'u tutuklandı. 95'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı