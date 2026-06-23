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33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Toplam 10 bin öğrenci polis teşkilatına kazandırılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Müdürlükleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını belirtti.

Lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin polis teşkilatına kazandırılacağını aktaran Çiftçi, adayların sonuçlarına, "https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari" adresinden ulaşabileceğini kaydetti.

Çiftçi, paylaşımında, "Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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