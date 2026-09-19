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32 ülkeden 36 askeri ataşe, MKE fabrikalarını gezerek MPT-55 ile atış yaptı

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32 ülkeden 36 askeri ataşe, MKE fabrikalarını gezerek MPT-55 ile atış yaptı
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Ankara Askeri Ataşeler Birliği heyeti, MKE'ye ait fabrikaları ziyaret ederek üretim kabiliyetlerini ve ürünlerini yerinde inceledi. 32 ülkeden 36 askeri ataşe, Gazi Fişek, Silah ve Mühimmat fabrikalarını gezdi; MPT-55 ile atış yaptı.

ANKARA Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) heyeti, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ( Mke ) ait fabrikaları ziyaret ederek, Mke'nin üretim kabiliyetlerini ve ürünlerini yerinde inceledi.

Mke'den yapılan açıklamada, "Ankara Askeri Ataşeler Birliği, planlanan ziyaretler kapsamında Mke'ye ait fabrikaları ziyaret etti. Farklı ülkelerin Türkiye'de görev yapan askeri temsilcilerinden oluşan heyet, Mke'nin üretim kabiliyetlerini ve ürünlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. ABD, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkeden 36 askeri ataşenin ilk durağı Ankara'da bulunan 10 ayrı kalibrede 54 farklı tipte, yıllık 250 milyon adedin üzerinde hafif silah mühimmatı üreten MKE Gazi Fişek Fabrikası oldu" denildi.

Ankara'dan Kırıkkale'ye geçen yabancı askeri ataşelerin Silah Fabrikası'nda milli piyade tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleri hakkında bilgilendirildiği belirtilerek, "Üretim hatlarını ziyaret ettikten sonra atış poligonuna geçen askeri ataşeler, altında Türk mühendislerin imzası bulunan milli piyade tüfeği MPT-55 ile atış gerçekleştirdi. Silah fabrikasının ardından heyet, MKE Mühimmat Fabrikası'nı da ziyaret etti. Fabrikada 25 milimetreden 203 milimetreye kadar farklı kalibrelerde uçaksavar, havan, tank, obüs mühimmatı ve uçak bombasının üretim süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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