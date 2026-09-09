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"32 Metre" belgeseli Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde aday gösterildi

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Yönetmenliğini Morteza Atabaki'nin üstlendiği Türkiye-İran ortak yapımı belgesel "32 Metre", 2026 Asya-Pasifik Sinema Ödülleri’nde (APSA) "En İyi Belgesel" dalında aday oldu.

Yönetmenliğini Morteza Atabaki'nin üstlendiği Türkiye- İran ortak yapımı belgesel "32 Metre", 2026 Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde (APSA) "En İyi Belgesel" dalında aday oldu.

Filme ilişkin yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (FIAPF) tarafından tanınan ve 78 ülke ile bölgeyi kapsayan APSA'nın 20. ödül töreni, 30 Ekim'de Avustralya'nın Gold Coast kentinde düzenlenecek.

Dünya prömiyerini 2025'te dünyanın en saygın belgesel buluşmalarından Uluslararası Amsterdam Belgesel Film Festivali'nde (IDFA) yapan film, festival seyircisinin en beğendiği 10 yapım arasına girdi. Başarısını 2026'da da sürdüren belgesel, Hot Docs'ta seyircilerin en beğendiği ilk 5 film arasına yerleşti. Pordenone Belgesel Film Festivali'nde ise Seyirci Ödülü kazandı.

Yapım, Türkiye prömiyerinin gerçekleştiği İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film (Seyfi Teoman Ödülü) ve En İyi Kurgu ödülleriyle döndü.

Kadınların gündelik hayatın içindeki toplumsal sınırlarla mücadelesini beyaz perdeye aktaran yapım, Anadolu'nun bir köyünde yaşayan Halime, Gönül ve arkadaşlarının geleneksel normlara karşı geliştirdiği dayanışmayı merkezine alıyor.

Yapımcılığını Murat Öneş ve Morteza Atabaki'nin paylaştığı filmin görüntü yönetmenliğini Morteza Atabaki ile Zeynep Seçil, ses kayıtlarını ise Hüseyin Can Erol üstlendi.

Kaynak: AA
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