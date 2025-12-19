Ankara-32 ilde DEAŞ operasyonu ; 170 şüpheli yakalandı / Haber eklendi

Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 170 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İlk etapta 10 şüpheli tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerine devam ediliyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını, ilk etapta şüphelilerin 10'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağladıkları belirlenen 170 şüpheli, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı. İlk etapta şüphelilerin 10'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı



