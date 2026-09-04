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Bulaşık Makinesinde Gizlenen Firari Hükümlü Polis Operasyonuyla Yakalandı

Bulaşık Makinesinde Gizlenen Firari Hükümlü Polis Operasyonuyla Yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, haklarında 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.S.'nin bir evde saklandığını tespit etti. Operasyon düzenlenen evde A.S., bulaşık makinesinin içinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.S., polis operasyonunda evindeki bulaşık makinesinin içine saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, çeşitli suçlardan 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.'nin İzmit'te bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Eve giren ekipler, yaptıkları aramada A.S.'yi bulaşık makinesinin içine saklanırken buldu. Yakalanarak gözaltına alınan A.S.'nin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemenin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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