31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 'Tosca' Sergilendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin son gününde "Tosca" operası sahnelendi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Giacomo Puccini'nin bestelediği Tosca operası, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un üstlendiği eserde, "Floria Tosca" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Mario Cavaradossi"yi ünlü tenor Paolo Lardizzone, "Il Barone Scarpia"yı Serhat Konukman, "Cesare Angelotti"yi Alaaddin Ataseven, "Il Sagrestano"yu Onur Alpaslan, "Spoletta"yı Mustafa Özşamlı, "Sciarrone"yu Yusuf Yıldız, "Un Carceriere"yi Yalçın Ünsal ve "Un Pastore"yi Melisa İnançöz canlandırdı.

Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetimindeki Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestraları ile koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu sahnede solistlere eşlik etti.

Eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, koreografisi Özge Ay, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzası taşıdı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği temsili, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Serik Kaymakamı Cemal Şahin ve Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yanı sıra Serik Kaymakamlığı ve Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü girişimi, Antalya Valiliği desteğiyle ilçedeki İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 100'den fazla öğrenci izledi.