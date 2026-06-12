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Meteoroloji'den 31 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşları uyardı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya'da, yarın ise Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün ve yarın 31 ilde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamaya göre yarın Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu, İzmir'in iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yarın ayrıca Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: ANKA
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