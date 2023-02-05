Üye Girişi
Haberi Paylaş

300 Metre Uzunluğundaki Ejderha Feneri İzleyenleri Büyüledi

Güncel Haberler

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Nanling ilçesinde halk, Fener Festivali'ni kutlamak için ejderha feneri dansı yaptı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Nanling ilçesinde halk, Fener Festivali'ni kutlamak için ejderha feneri dansı yaptı. 300 metre uzunluğundaki ejderha feneri, tahta levhaların birbirine bağlanmasıyla oluşturuldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Fenerbahçe Anhui Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title