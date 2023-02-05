300 Metre Uzunluğundaki Ejderha Feneri İzleyenleri Büyüledi Güncel Haberler Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Nanling ilçesinde halk, Fener Festivali'ni kutlamak için ejderha feneri dansı yaptı. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Nanling ilçesinde halk, Fener Festivali'ni kutlamak için ejderha feneri dansı yaptı. 300 metre uzunluğundaki ejderha feneri, tahta levhaların birbirine bağlanmasıyla oluşturuldu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Fenerbahçe Anhui Güncel Haberler

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