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30 Yıllık Aşkın Hüzünlü Sonu: Eşini Kaybeden Adam Cenazede Kalp Krizi Geçirip Öldü

30 Yıllık Aşkın Hüzünlü Sonu: Eşini Kaybeden Adam Cenazede Kalp Krizi Geçirip Öldü
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Bartın'da 30 yıllık evli Gülşen Ünlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı gün eşinin cenazesinde kalp krizi geçiren İsmail Ünlü de yaşamını yitirdi. Çift, aynı gün yan yana toprağa verildi.

BARTIN'da 30 yıllık evli Gülşen Ünlü (50) tedavi gördüğü hastanede öldü. Aynı gün eşi için düzenlenen cenazede kalp krizi geçiren İsmail Ünlü (56) de yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Hocaoğlu köyünde oturan ve 30 yıl aynı yastığa baş koyan 2 çocuk, 3 torun sahibi çiftten Gülşen Ünlü, bir süredir Ankara'da hastanede tedavi görüyordu. Cuma günü sabah saatlerinde hastanede vefat eden Gülşen Ünlü, Hocaoğlu köyüne getirildi. Burada cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sırasında eşi İsmail Ünlü kalp krizi geçirerek, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail Ünlü de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmail Ünlü aynı köyde ikindide eşi Gülşen Ünlü'nün yanında toprağa verildi. Çiftin ölümü köyde büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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