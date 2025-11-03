Haberler

30 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı: Vedat Balta'nın Dönüşüm Hikayesi

Güncelleme:
Kırklareli'nde 30 yıl boyunca sigara kullanan Vedat Balta, kızı ve Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde bağımlılığından kurtuldu. Sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kalitesinin arttığını vurgulayan Balta, cildinin renginin değiştiğini ve tat alma duyusunun geliştiğini belirtti.

Kırklareli'nde 30 yıl boyunca sigara kullanan Vedat Balta, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle sigarayı bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan 50 yaşındaki Balta, kızının ısrarları sonucu sigara alışkanlığından kurtulmak için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkez bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

Doktor Sermin Günay'ın uyguladığı ilaçlı tedavi yöntemiyle Balta, kısa sürede sigara bağımlılığından kurtuldu.

Balta, AA muhabirine, sigarayla üniversite yıllarında arkadaş çevresinde tanıştığını söyledi.

Günde 2 pakete yakın sigara içtiğini belirten Balta, "Sigara içerken nefes almakta güçlük çekmem, aldığım nefesin kısa sürede beni tatmin edecek noktada olmadığını keşfetmem ve kızımın yoğun baskısı sigarayı bırakmamda etkin rol oynadı." dedi.

Sigara içtiği yılların pişmanlığını yaşadığını vurgulayan Balta, sigara bağımlılığından kurtularak mutlu ve sağlıklı bir yaşama kavuştuğunu dile getirdi.

Artık rahat nefes aldığını, yediği yemeğin, içtiği suyun tadını daha iyi aldığını anlatan Balta, şöyle konuştu:

"Sigara içmeyen bir insana göre, sigara içilen ortamda veya sigara içen bir insanın üzerinde farklı bir koku oluyor. Bu koku çevrenizdeki insanları çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Bu bağımlılığın bir boyutu. Asıl boyutu sosyal psikolojiyle ilintili, kızımın bana yönelik, 'baba beni ne zaman babasız bırakmayı düşünüyorsun sigara sebebiyle' cümlesi olmuştu. Bu önemli bir sosyolojik argüman. Hayatın aslında temel gerçeklerinden birisi. Bu gerçekliğin sigara üzerinden olmasını istemediği için böyle bir baskısı oluyordu."

Sigarayı bıraktıktan sonra cildinin renginin dahi olumlu anlamda değiştiğine dikkati çeken Balta, "Arkadaşlarım, ne kullandığımı soruyor bende sigarayı bıraktığımı söyleyince şaşırıyorlar." dedi.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücudunda metabolik değişimlerin de olduğunu belirten Balta, "Uyku dengem farklılaştı, daha sağlıklı uyuduğumu fark ediyorum bir buçuk yıldan beri. Özellikle sabahları uyandığımda daha dinlenmiş bir beden ve ruhla güne 'merhaba' dediğimi biliyorum, bu önemli. Tat alma duyumumun farklılaştığını hissettim. Gıdaların, içeceklerin gerçek tadına ulaştığımı fark ettim. Aynı zamanda daha sağlıklı beslendiğimi görüyorum." ifadelerini kullanı.

"Gerçekten çok kötü bir koku"

Balta, sigarayı bıraktıktan sonra sağlıkla ilgili bilinç ve duyarlılığının da arttığını ifade etti.

Sigara içtiği dönemdeki koku nedeniyle tepki çekme endişelerinin de artık sona erdiğini aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Bana etrafımdaki insanlar, sevenlerim, günlük yaşamımda büyük zamanlar geçirdiğim insanlar bugüne kadar nasıl tahammül etmişler gerçekten şaşırıyorum. Gerçekten çok kötü bir koku. Şu anda sizlerin de günlük yaşamda algıladığınız bazı kokular vardır ve her zaman nefret edersiniz, hoşlanmazsınız, kokunun bulunduğu ortamda hiç bulunmak istemezsiniz. Şu anda benim hissettiğim de bu. Sigara kokusunun olduğu bir ortamda bulunmak hiçbir şekilde istemiyorum. Çok kötü kokuyormuş."

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
