Kayseri'de 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü Y.Ç. yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan şahıslarla ilgili düzenledikleri operasyonlar kapsamında hükümlüyü tespit edip cezaevine teslim etti.
Kayseri'de 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.
"Hırsızlık" suçundan 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (23) ekiplerce yakalandı."
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün