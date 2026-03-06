Haberler

Kayseri'de 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü Y.Ç. yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan şahıslarla ilgili düzenledikleri operasyonlar kapsamında hükümlüyü tespit edip cezaevine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

"Hırsızlık" suçundan 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (23) ekiplerce yakalandı."

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
