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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Nedeniyle Vatan Caddesi Trafiğe Kapatıldı

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İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif yollara yönlendirildi ve caddenin gün içinde tekrar trafiğe açılacağı belirtildi.

İSTANBUL'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Araçlar daha önceden belirlenmiş alternatif yollara yönlendirildi. Etkinliklerin sona ermesiyle beraber caddenin gün içinde tekrardan trafiğe açılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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