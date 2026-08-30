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Erdoğan ve Devlet Erkanı 30 Ağustos'ta Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Erdoğan ve Devlet Erkanı 30 Ağustos'ta Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Törende Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ni şehit ve gazilerin emaneti olarak kardeşlik ve dayanışma ruhuyla güçlendirmeye devam ettiklerini, ülkeyi ve coğrafyayı hedef alan planlara izin vermediklerini yazdı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz" diye yazdı.

Büyük Zafer'in 104'üncü yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Türkiye'de, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşü ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"ÜLKEMİZİ VE COĞRAFYAMIZI HEDEF ALAN MENFUR PLANLARA MÜSAADE ETMİYORUZ"

Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zatıaliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarıyla, kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun."

Kaynak: ANKA
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