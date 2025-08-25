30 Ağustos'ta Ulaşım Ücretsiz: Bakan Uraloğlu Açıklamada Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığına bağlı Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'na ilişkin açıklama yaptı.

Bu kararla, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceğini bildiren Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.