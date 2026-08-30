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Gemlik'te 30 Ağustos coşkusu: Site kırmızı-beyaza büründü

Gemlik'te 30 Ağustos coşkusu: Site kırmızı-beyaza büründü
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir site sakinleri, her milli bayram olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da balkon ve pencerelerini yüzlerce Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle donatarak siteyi kırmızı-beyaza boyadı. Uzaktan kırmızı-beyaz bir tabloyu andıran bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde her milli bayramda pencerelerini ve balkonlarını Türk bayraklarıyla donatan site sakinleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da geleneği bozmayarak yüzlerce Türk bayrağı asıp, siteyi kırmızı-beyaza boyadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kent genelinde resmi törenler ve etkinliklerle kutlanırken, Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinleri, milli bayram geleneğini bozmadı. Her milli bayramda balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan site sakinleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da siteyi kırmızı beyaza bürüdü. Yüzlerce bayrağın aynı anda dalgalandığı site, uzaktan bakıldığında adeta kırmızı-beyaz bir tabloyu andırırken; görüntüler sanal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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