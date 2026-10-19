3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hemşirenin dosyası başsavcılığa gönderildi

KAHRAMANMARAŞ'ta hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın, Deniz Esin Bozoklar'a (5) kuvözdeyken şiddet uygulayarak zihinsel ve bedensel engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim, esas hakkında mütalaa için dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılında dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar'a kuvözdeyken şiddet uygulayan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılandığı davanın 14'üncü duruşması yapıldı. Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katılırken, Hazel Dırık Bağrıyanık duruşma salonuna tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

'İLLİYET BAĞI KURULAMAMIŞTIR'

'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Bağrıyanık savunmasında, Deniz Esin Bozoklar'a uyguladığı şiddetten dolayı pişman olduğunu söyledi. Ancak Bozoklar'ın engelli kalmasında kendisinin bir ilgisinin olmadığını ve dosyaya giren Adli Tıp raporlarının da bu yönde olduğunu ifade eden Bozoklar, kendisini şöyle savundu:

"Ani gelişen reflekslerden dolayı hareketlerim için pişmanım ve pişmanlığım da bir ömür devam edecektir. Amacım hastaya asla zarar vermek değil, kanını alıp tedavisini yapmaktı. Adli Tıp'tan gelen raporlarda bebekte iddia edilen hastalıkların kendisinde mevcut olan hastalıklar olduğu net bir şekilde ifade edilerek hastalığıyla ilgili benim herhangi bir illiyet bağım kurulamamıştır. Yine küçükteki yürüme bozukluğunun da kendisindeki mevcut hastalıklardan olduğu tespit edilmiştir. Hasta benim nöbetimden sonra sağlam bir şekilde teslim edilmiş ve teslim alan ilk hemşirenin beyanı da bu şekildedir. Teslimden 5 gün sonra kırık tespiti yapılmış ve bu 5 günde nöbetçi hemşire ve doktorların muayenesinde, anne kanguru temasında kırığa ilişkin bir tespit yapılamamıştır. Bu nedenle geriye 5 gün dönülerek bana bağlanması kabul edilemez. Adli Tıp raporlarına rağmen tutuklu olmam benim için ağır bir hak mahrumiyetidir. Sayın savcının da isteyeceği muhtemel cezanın alt ve üst sınırından şu an cezamı infaz etmiş bulunmaktayım. Cezaevinde kaldığım her gün hem benim hem de ailemin açısından ağır sonuçlar doğuruyor, aile bütünlüğüm zarar görüyor. Bu nedenlerle tahliyemi talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosyadaki deliller nedeniyle Hazel Dırık Bağrıyanık'ın tutukluluk halinin devamını, esas hakkında mütalaa için de dosyanın tarafına tevdi edilmesini talep etti. Duruşma sonunda hakim, Hazel Dırık Bağrıyanık'ın tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaa için dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar vererek davayı 5 Kasım'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı