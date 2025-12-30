Haberler

İlkokul öğrencisi, Atatürk büstüne selam durdu; o anlar kamerada

İlkokul öğrencisi, Atatürk büstüne selam durdu; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, bir ilkokul öğrencisi olan Hamza Akalın'ın, Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne verdiği asker selamı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaymakam Volkan Hülür, bu anları sosyal medyada paylaştı.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde kaymakamlıktan çıkan 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Akalın, Atatürk büstüne asker selamı verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eğil Kaymakamlığı'ndan çıkan Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Akalın, 28 Aralık'ta bahçedeki Atatürk büstüne asker selamı verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Akalın'ın selam verdiği görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Kaymakam Volkan Hülür, "Arkadaşlar bugün içimizi ısıtacak bir video attılar. Hükümet Konağının kameralarına yansıyan kendisi küçük ama yüreği büyük kardeşimiz. 7'den 70'e Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimiz… Bazı değerler sorgulanmaz, sahip çıkılır ve saygı duyulur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! 3 ilimizde bazı uçuşlar iptal edildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine