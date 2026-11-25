Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla düzenlediği 3. Maarif Kongresi başladı.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Maarif Salonu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kongrenin açılış programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, bakanlık yöneticileri ve 81 ilden gelen öğretmenler katıldı.

Burada konuşan Yelkenci, Öğretmenler Günü haftası kapsamında öğretmenlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir öğretmenin öğrencisinin gözlerinin içine baktığında gördüklerini başkalarının göremeyeceğini belirten Yelkenci, öğretmenin öğrencisinin gözlerinde gördüğü iyi duyguları paylaşarak mutlu olduğunu söyledi.

Maarif Kongresi geleneğinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 3 yıl önce verdiği talimatla başladığını anımsatan Yelkenci, öğretmenlerin kongre aracılığıyla kendi düşüncelerini ifade ettiklerini ve tecrübelerini paylaştıklarını aktardı.

Kongrenin, 81 ilden gelen öğretmenlerin Milli Eğitim Akademilerinde eğitim gören öğretmen adaylarıyla bir araya gelmesiyle çok daha anlamlı bir hale geldiğinin altını çizen Yelkenci, bildirileriyle katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

"Medeniyet inşası iddiasında bulunuyorsanız burada maarifin büyük bir etkisi var"

Yelkenci, kongrenin "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla düzenlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Eğer bir medeniyet inşası iddiasında bulunuyorsanız elbette ki burada maarifin büyük bir etkisi vardır. Maarifin esasında eğitim öğretim işleri sadece bir anlamı. Maarif, eğitim öğretim işlerini, insanın kendini ve çevresini tanıması, bu yolla kendisini bilmesini ve aynı zamanda marifet ve maharet dediğimiz iki ayrı beceri ve yetkinlik kazanımlarını ifade eder. Bu yönüyle baktığımız zaman maarif aileden mahalleye, mahalleden okula, okuldan şehre giden bütün eğitim süreçlerini ifade eder ve bugün itibarıyla medya ve yeni medyanın da burada almaları gereken sorumluluğu da mutlaka kuşanmaları gerektiğini hatırlatmak gerekir.

Biz bütün Türkiye'yi, 18 milyon evladımızı yetiştirmek için, hatta üniversitedekileri de sayarsak 25 milyon evladımızı yetiştirmek için bütün Türkiye'yi harekete geçirebiliyorsak o zaman medeniyetimizin güçlenerek yarınlara taşınmasına ve insan odaklı olarak bütün dünyaya bu hakikati haykırmasına vesile olabiliriz. İşte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bunun temellerini atmıştır. İnanıyorum ki Sayın Bakanımızın liderliğinde atılan bu temellerle oluşan bu zemin ve iklim çok daha güçlenerek yarınlara taşınacaktır."

Her bir öğretmenin tecrübesi, önerisi ve katkısının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni çok güçlü bir model haline getireceğini vurgulayan Yelkenci, bugüne kadar modelin hayata geçmesinde öğretmenlerin verdiği katkının devam edeceğine inandığını ifade etti.

Yelkenci, öğretmenin kim olduğu, ne yaptığı, ne kadar kutsal olduğunun bir haftayla sınırlandırılamayacağını belirten Yelkenci, "1 milyon 250 bini aşkın öğretmenimizin adına bu salonda bulunan öğretmenlerimiz ve öğretmen adaylarımız öğretmenlik adına ne yaşıyorsa, ne hissediyorsa hepsi kutlu olsun, bütün Türkiye'ye yayılsın ve evlatlarımızın yarınlarını inşa etsin." dedi.

Konuşmasının ardından Yelkenci, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cem Gençoğlu, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı ile "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğretmenlere hediyelerini takdim etti.

Kongre, 27 Kasım'a kadar sürecek

3. Maarif Kongresiyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda eğitimin kültür ve değer aktarımındaki rolünün, eğitim, medeniyet ve gelecek arasındaki ilişkinin öğretmen deneyimleri ve bilimsel çalışmalar çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

"Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temalı kongreye yapılan 879 bildiri başvurusu, değerlendirme kurulu tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda incelendi.

Bu kapsamda "Eğitim Yoluyla Kültür, Medeniyet ve Kimlik İnşasında Öğretmenin Rolü", "Öğrenci Esenliği, Aidiyet ve Destekleyici Eğitim Ortamları", "Gelecek Tasavvuru, Değişim ve Öğretmenlik" ve "Maarifin Öncüsü Olarak Öğretmen" başlıklarındaki bildirilerden uygun bulunan 100 bildiri kongrede sunulacak.

Ayrıca "Geçmişten Günümüze Öğretmenlik Rolünün Dönüşümü", "Medeniyet Tasavvuru ve İnsan Yetiştirme İdeali", "Öğretmenliğin Mesleki, Ahlaki ve Toplumsal Boyutları", "Öğrenci Esenliği ve Destekleyici Okul İklimi", "Teknolojik Dönüşüm Karşısında Eğitimin Değişen ve Değişmeyen Yönleri" ve "Sürdürülebilir Bir Gelecek ve İklim Eylemi İçin Nesillerin Yetiştirilmesinde Öğretmenin Rolü" konularında 6 panel gerçekleştirilecek.

Kongre, 27 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA