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Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
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İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından 20 milyon lira bedelle üç konser düzenlenmesi ve Beykoz 1908 AŞ için usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı.

Beykoz Belediyesinin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.

İSTANBUL VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DE SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için de İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - Güncel
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Umarım sarayın ve sayın bakan beyefendilerin harcamaları da bu kadar hassas ilerler.

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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış mı diyelim, suçlu bağırır suçsuzun ödünü koparır mı diyelim... Ne diyeceğimizi şaşırdık. Adamlara 128 milyar dolar nerde diyorsun tık yok, fetöye neleri peşkeş çektiniz diyorsun tık yok, 5 li çeteye neler verildi diyorsun tık yok... Kendilerince algı operasyonu yapıyorlar.

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Halktan çalıp üç beş sanatçıya yüzlerce milyon TL veren belediyelerin burunlarından getirin. İBB abb başta olmak üzere

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Haber YorumlarıMustafa Erkan:

Belediyeler kendinizdeyken neden soruşturma yapmadınız? Utanmanız zaten yoktu ama arsizligin bu kadarına da pes yani!! Dinazor lar için harcanan parayı ağzınıza dahi almadınız. Şimdi aklınızca adaleti sağlamayı düşünüyorsunuz!

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Haber YorumlarıAli Güner:

AKP li olup da bana hırsız olmayan bir kişiyi dahi gösterin AKP li olmayan serefsizdir kendi adıma.!

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Haber Yorumlarıaytekin çelik:

bu konser konusu belediyelerin başını yakacak...

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Haber YorumlarıSMMM:

ŞU KIZILAYDAN OKÇULUK DERNEĞİNE NE KADAR AKTARILDI VEYA SAYIŞTAY RAPORLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR Bİ ONLARI DA AÇIKLAYIN.AKP Lİ BELEDİYELER NEDEN DENETLENMİYOR ? DİYANET BÜTÇE HARCAMALARI NELERE YAPILMIŞ Bİ AÇIKLAYIN MADEM BU KADAR HASSASSINIZ EY BADEM BIYIKLILAR.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

adaletin içinden geçtiniz aynı hassasiyeti akp li belediyelerdede gostersenizya tabi onlar sütten çıkmış AK kaşık dimi???

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Haber YorumlarıCafer Bostancı:

geç gelen adalet herkesi denetleyin adalet partisi adaletsizlik yapmayı secim görünüyor

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

yiyin efendiler yiyin bu hanı yağma sizin. hangi taraftan olursa olsun memleket yağmalanıyor resmen olan da halka oluyor. ama biz hakediyoruz yiyici tayfasını başımıza biz getiriyoruz. adam gibi biri çıksa oy vermeyiz.

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