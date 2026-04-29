3 kişiyi yaralayan yaban domuzu sürücüler kornaya basınca daha çok saldırganlaşmış

BATMAN'da kent merkezine inen yaban domuzunun yaraladığı 3 kişi, taburcu edildi. Olayın görgü tanıklarından esnaf Nurullah Dağ, "İnsanlar panik halinde kornaya basınca daha çok yabanileşmeye başladı, daha çok insanlara saldırganlaşmaya başladı" dedi. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada ise domuzun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Olay, 27 Nisan'da saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Kent merkezine inip sokaklarda dolaşan yaban domuzu, farklı noktalarda karşısına çıkan 3 kişiye saldırıp yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Domuzun Turgut Özal Bulvarı'nda yaya geçidinde bir kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonuyla kayda alındı. Yaban domuzu, bir süre sonra gözden uzaklaştı.

'KENT MERKEZİNDE İLK DEFA OLUYOR'

Olayın görgü tanıklarından esnaf Nurullah Dağ, yaban domuzunu gördüğünde çok şaşırdığını ifade ederek, "Dükkanımı kapatmıştım. Arabama binip eve gidecektim ki insanların koşuşturduğunu gördüm. Sonra baktığımda yaban domuzunun insanların ve araçların arasında koştuğunu, bir vatandaşa çarptığını gördüm. İnsanlar panik halinde kornaya basınca daha çok yabanileşmeye başladı, daha çok insanlara saldırganlaşmaya başladı. Daha önce köylerde, çay kenarlarında, tarlalarda vatandaşlarımız muhakkak karşılaşmıştır ama şu ana kadar kent merkezinde ilk defa oluyor. Vatandaşlar korna çalınca, bağırıp çağırınca domuz da biraz daha ürktü. Ben de o esnada gördüğüm zaman çok şaşırdım. İlginç bir durum hepimiz için" diye konuştu.

VALİLİK: YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "27 Nisan günü saat 23.00 sularında Batman şehir merkezinde bir yaban domuzu görülmesi ihbarı üzerine; Valiliğimiz koordinesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye personellerinden oluşan ekipler tarafından ihbarların yapıldığı bölgelerde incelemeler yapılmış olup, Valiliğimiz koordinesinde hızlı ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu yaban domuzunun vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı ve toplum sağlığını tehdit ettiği tespit edilmiş; bu kapsamda gerekli müdahale gerçekleştirilerek hayvan etkisiz hale getirilmiştir. Hayvanın yaraladığı 3 vatandaşımız, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından taburcu edilmiştir. Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından, benzer olayların tekrar yaşanmaması amacıyla yaban hayvanlarının muhtemel geçiş güzergahlarında gözlem ve kontrol faaliyetlerine başlanmış olup, bu çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması adına gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmaya devam edilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı