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Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, İhsan Kesik yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Hamza Kesik, Safiye Kesik ve Mizgin Kesik hayatını kaybetti, sürücü İhsan Kesik yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde aracın devrilme anı yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün gece saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun 26'ıncı kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezinden alışveriş yapıp köye dönmek üzere yola çıkan İhsan Kesik idaresindeki 47 KZ 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak, sağlık personeline teslim edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Hamza Kesik (40), Safiye Kesik (55) ve Mizgin Kesik'in (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İhsan Kesik (31) ise müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza yol üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrildiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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