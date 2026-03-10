Haberler

BOYA YAPARKEN BELİNDEKİ HALAT KOPUNCA 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP, YARALANDI

Samsun'un Canik ilçesinde, beline bağladığı halatın kopması sonucu 3. kattan düşen 50 yaşındaki boyacı Ferhat E., ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde beline bağladığı halatın kopması sonucu 3'üncü kattan düşen boyacı Ferhat E. (50), yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin 3'üncü katında boya yapan Ferhat E., belindeki halatın kopması sonucu düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
