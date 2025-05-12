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3 İlçede Okullar Tatil Edildi
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Amasya'da Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen iki deprem sonrası Gümüşhacıköy, Merzifon ve Hamamözü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Amasya Valiliği, depremlerle ilgili açıklama yaparak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Amasya Valiliği, Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde meydana gelen iki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "12 Mayıs 2025 günü saat 12.23'te 4.4 ve saat 12.26'da 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Gümüşhacıköy ilçemiz olan iki deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup saha tarama çalışmaları yapılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" denildi.

Deprem nedeniyle Gümüşhacıköy, Merzifon ve Hamamözü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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